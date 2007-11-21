У ПР високої думки про Плюща: досвід не проп`єш

“Я ані трохи не сумніваюся, що він – та кандидатура, за яку фракція Партії регіонів може проголосувати", – заявив в інтерв`ю УНІАН нардеп від Партії регіонів Василь Кисельов, коментуючи можливість внесення Президентом Віктором Ющенком кандидатури Івана Плюща на посаду спікера Верховної Ради.

« Тільки не кажіть, що Плюща вік піджимає... Я маю приклад, коли людина в сімдесят два роки успішно керує країною. А Плющу якихось шістдесят шість, - розвинув тему Кисельов. - І те, що він може втретє зайти на спікерську посаду, робить йому честь. Це ж досвід... А досвід не проп’єш, і ні за які гроші не купиш ».

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