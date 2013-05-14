«Батьківщина» заявляє про напади на її агітнамети

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», сьогодні в кількох районах Києва було скоєно напади на інформаційні намети ВО «Батьківщина», в яких розповсюджували запрошення на акцію «Вставай, Україно!», що відбудеться 18 травня в Києві, та газети «Батьківщини».

Так, за інформацією прес-служби, близько 13:00 у Святошинському районі до намету «Батьківщини» підійшли двоє невідомих і почали погрожувати активістам фізичною розправою. Молодики вихопили з рук активіста запрошення, сіли в автомобіль «Міцубіші Лансер» без номерних знаків та зникли в невідомому напрямку.

У Голосіївському районі близько 15:00 троє невідомих підійшли до інформаційного намету «Батьківщини» поблизу станції метро «Деміївська» й намагалися викрасти запрошення на акцію, що були в наметі. Завдяки активістам «Батьківщини» та небайдужим громадянам, які перебували поблизу, невідомим не вдалося забрати запрошення.

Схожі випадки сталися сьогодні й біля наметів, розташованих поблизу станції метро «Виставковий центр» та на Голосіївському проспекті.