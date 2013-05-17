«Батьківщина»: У прихильників опозиції на кримському вокзалі вкрали квитки

У Сімферополі невідомі викрали проїзні документи у прихильників опозиції з Криму, які планували їхати до столиці на загальнонаціональну акцію протесту «Вставай, Україно!» 18 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, як йдеться в повідомленні, у приміщенні залізничного вокзалу Сімферополя до групи активістів підійшли невідомі, вихопили 52 залізничні квитка, які були придбані прихильниками опозиції, та зникли в невідомому напрямку.

Активісти звернулися до правоохоронців. Одного з нападників затримали для надання показів.

Як заявила народний депутат Людмила Денісова, яка представляє АР Крим у парламенті, незважаючи на перепони, керівники обласних організацій докладуть всіх зусиль, щоб доставити громадян до столиці для участі у мітингу 18 травня.

У свою чергу в «Укрзалізниці» роз’яснили, що загублені та викрадені проїзні документи на проїзд залізничним транспортом не поновлюються.

«Такий порядок на залізничному транспорті існував і до введення іменних посадочних документів, до 6 квітня 2013 року», - поінформували УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці».

«Проїзні та перевізні документи з виправленнями, додатковими написами, зробленими особами, до компетенції яких це не належить, а також підроблені вважаються недійсними і гроші за них, як і за загублені, не повертаються», - це регламентовано Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури, підкреслюється в повідомленні.