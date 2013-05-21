Кривдник журналістки записав відеозвернення: «баришня» впала сама (відео)

Підозрюваний Тітушко заявляє, що він не бив журналістку

Київ. 21 травня. УНІАН. Підозрюваний Вадим Тітушко заявляє, що він не бив журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук.

Про це він говорить на відео, яке було сьогодні розміщено на Youtube.

Тітушко говорить, що записав це відео на випадок, якщо його заберуть в міліцію чи він зникне.

«Нещодавно я потрапив у неприємну ситуацію, де мене без суду і слідства оголосили бандитом. Це насправді не так. Я хочу розповісти правду - як було насправді, і це відео для того, щоб народ почув... якщо щось зі мною буде, якщо раптом мене забере міліція, якщо щось зі мною станеться - це цілком нормальні речі, я хочу щоб мої друзі - хлопці виклали це в Інтернет», - говорить він.

Тітушко розповідає, що він спортсмен, і про те, як важко живеться сьогодні спортсменам, які вимушені шукати собі будь-який заробіток. Він говорить, що підробляє, зокрема, й в охороні на мітингах. Тітушко стверджує, що 17 числа йому подзвонив знайомий і запропонував роботу на 18 травня за 250 грн. 18 травня він приїхав до Києва і знайомий направив його на Європейську площу (там відбувався антифашистський мітинг — УНІАН).

Водночас підозрюваний стверджує, що охороняв на Європейській площі опозиційний мітинг. «Коли колона (опозиції — УНІАН) рушила у бік Хрещатика на Житомирську площу (Михайлівську - УНІАН), ми залишилися на Європейській площі… прикриваючи хвости, що б жодних набігів з боку Партії регіонів не було, щоб не було конфліктів», - стверджує він.

Тітушко стверджує, що коли вони прийшли на Житомирську (Михайлівську площу — УНІАН), в них полетіли пляшки, камені. Він стверджує, що журналісти їх провокували, а люди в масках називали фашистами.

Він запевняє, що не бив журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук. «Стояла просто жінка, махала переді мною телефоном, знімала, я людина не публічна, я не люблю коли мене знімають. Я нормально попросив, що не потрібно цього робити, не треба і в цьому пориві злості, я дивився весь час вгору постійно, тому що в наш бік летіли пляшки... голова крутилася на 360 градусів... я дівчину взагалі не бив, я її просто рукою штовхнув, щоб не було ніяких зайвих рухів», - стверджує Тітушко. При цьому він стверджує, що вона сама оступилася і впала, і його товариші, навпаки, обступили її, щоб її не затоптали люди.

Водночас, в Інтернеті розміщено безліч відео, де видно, що Тітушко на початку мітингу зі своїми друзями стояв біля сцени антифашистського мітингу, також в Інтернеті багато відео, де видно, що саме Тітушко зі своїми товаришами провокував бійки на вулиці Велика Житомирська.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа Соделя. За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття молодиками ”свободівців”.

”На нас напали близько 10 чоловік у спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били ”свободівців”, і їм це категорично не сподобалося”, - розповів фотограф.

Содель відзначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

У свою чергу заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров повідомив, що у справі за фактом побиття журналістів під час масових акцій в Києві 18 травня вже встановлено головного підозрюваного і допитано близько 70 чоловік.

21 травня міліція повідомила про затримання підозрюваного в побитті журналістів “5 каналу” Сніцарчук і газети «КоммерсантЪ» Соделя під час масової акції в Києві 18 травня.