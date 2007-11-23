Тимошенко може перевернути догори дном Банкову?

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що якщо лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не стане прем`єр-міністром, парламент довго не пропрацює.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ сказав сьогодні на круглому столі в Києві.

“Якщо ТИМОШЕНКО не стане прем`єр-міністром, тривалість життя парламенту буде дуже маленька. Ресурсів у ТИМОШЕНКО, щоб влаштувати чорне життя парламенту і Президенту, і головне, лідерських якостей, цілком достатньо, щоб перевернути догори дном не тільки парламент, але і Банкову”, - сказав політолог.

Водночас, він вважає, що якщо головою Верховної Ради буде обрано представника НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКА, а прем`єр-міністром – Ю.ТИМОШЕНКО, “то мінімум рік роботи парламенту гарантовано”.

На думку М.ПОГРЕБІНСЬКОГО, у Партії регіонів в цьому разі буде “важка позиція”: вони спробують зберегти формат партнерства, що намітився, з Президентом, і це утримуватиме їх у рамках “важливого партнера Президента в парламенті для утримання ТИМОШЕНКО в якихось рамках”.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ негативно ставиться до кандидатури В.КИРИЛЕНКА на пост голови Верховної Ради. “КИРИЛЕНКО-спікер для мене здається абсолютно дискредитуючим український парламентаризм, оскільки спікер парламенту – це, зазвичай, людина, яка представляє більш-менш політичний центр”, - сказав він.