Кузьмін: Ющенко досі не здав кров, але її планують вилучити

Про це в інтерв'ю журналу «Форбс Україна» сказав перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.

«Він повинен здати кров, тому що немає ніяких даних, що кров, яка досліджувалася за кордоном, належить Ющенку. Друге – зразки крові, які досліджувалися за кордоном, були повернені в Україну, і в 2006 році були знищені у дворі будівлі Секретаріату Президента. І третє - якщо діоксин у його крові був, то він досі там залишився. Ми хочемо отримати на ці запитання точні відповіді. За цими зразках ми хочемо встановити давність попадання діоксину в кров Ющенка, якщо він там є. Але Ющенко відмовляється від здачі крові», - сказав Кузьмін.

Крім того, він зазначив, що зараз відразу декілька міністерств і відомств працюють над підготовкою положення про порядок примусового вилучення крові. «Як тільки буде таке положення, ми зможемо її вилучити. Поки ми цього зробити не можемо», - заявив перший заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Кузьмін заявив, що необхідно в рамках розслідування отруєння Ющенка примусово взяти в нього кров на аналізи після розробки механізму здійснення цієї процедури.

За його словами, якщо дійсно мало місце отруєння Ющенка діоксином, то навіть через декілька років залишки цієї речовини є в крові.

Кузьмін назвав неправдою інформацію про існування проб крові Ющенка, взятих нібито в 2004 році. "Таких проб немає. А проби, які були досліджені в Європі, були необгрунтовано знищені, причому знищені були в будівлі Адміністрації Президента Ющенка, за участю його охорони і представників українських спецслужб", - заявив він.

Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 р. під час президентської кампанії кандидат у Президенти В.Ющенко відчув погіршення здоров'я і його було доставлено до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка. З червня 2008 року і до зміни нової влади Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння Ющенка повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор Пшонка підтвердив намір провести додатковий аналіз крові Ющенка. Пізніше Пшонка сказав, що в Генпрокуратурі не виключають версію, що отруєння Ющенка не було.

11 жовтня 2011 року Ющенко заявив, що відмовляється від повторного аналізу крові через вірогідність необ'єктивних результатів в українській лабораторії.