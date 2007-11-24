Ющенко: КПУ має засудити дії радянської влади, що призвели до Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Комуністична партія України повинна засудити дії радянської влади, що призвели до Голодомору 1932-1933 років.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День” № 205 від 24 листопада.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що Україна пропонує світу визнати Голодомор геноцидом, і все більше країн та парламентів підтримують її. При цьому, наголосив Президент, залишаються гострі внутрішньополітичні питання. “У країні ще й досі є партія (КПУ – УНІАН) , яка веде свою історію від тієї, що створила Голодомор-геноцид, і за винятком деяких моральних особистостей, таких як Борис ОЛІЙНИК, вона ні в чому не розкаялася”, - сказав глава держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, досі не завершена дискусія, хто є винними у виникненні великого голоду. “Я хочу застерегти: буде великою помилкою, якщо ми в пошуках сторони, яка в цьому завинила, казатимемо про якийсь народ чи державу. Це просто нечесно, і це нас збиватиме із реального пошуку причин”, - сказав Президент.

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що винуватцем цієї трагедії, безумовно, був комуністичний сталінський режим. “Прикро, що сьогодні тим, хто прийняв естафету від цієї політичної сили (хоча, як я розумію, вони не пов’язані своїми вчинками із 1932-1933 роками), не вистачає, можливо, моралі чи мужності, чи інших людських якостей засудити це”, - сказав глава держави.

За словами Президента, якщо їхні лідери, яких вони і сьогодні готові «вставляти в образи», скоїли злочини, то вони повинні визнати і засудити їх.

“Мені здається, то не було б принизливим для конкретної політичної сили, бо, власне, не ті люди, які уособлюють нині партію, несуть конкретну провину. Але їхня вина в тому, що не розкаюються”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.