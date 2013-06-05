Шуфрича обурили контакти свободівців з націоналістами Німеччини

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час брифінгу Шуфрич зазначив, що про цю зустріч написав у своєму блозі один із українських журналістів.

“Про те, що народний депутат України від партії “Свобода” Михайло Головко відвідав із дружнім візитом своїх колег із Націонал-демократичної партії Німеччини”, - сказав Шуфрич і додав: “Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти”.

За словами Шуфрича, ця німецька партія є “маргінальною партією, яка не сприймається в німецькому суспільстві і вважається неофашистською”.

“Скажіть, будь ласка, що пов’язує сьогодні “свободівців” і неофашистів Німеччини? Бажання повторити події 30-40 років? Спробувати створити систему, яка знищувала людей?”, - сказав Шуфрич.

Він також зазначив, що на офіційному сайті “Свободи” не було інформації про відповідний візит.

“Чому соромляться цих контактів наші колеги з партії “Свобода”?”, - додав депутат-«регіонал».

***Національно-демократична партія Німеччини (NPD) - права націоналістична німецька партія. Федеральна служба захисту Конституції позиціонує її як правоекстремістську.

2011 року NPD об'єдналася з Німецьким народним союзом.