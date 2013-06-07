Янукович дав одиноким батькам першочергове право на житло і роботу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 15 травня 2013 року. За це рішення проголосували 306 із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Житлового кодексу Української РСР, передбачивши, що одинокі батьки, які потребують поліпшення житлових умов, відносяться до категорій осіб, що мають право на першочергове отримання житла.

Крім цього, законом передбачені зміни до Закону України «Про зайнятість населення», згідно з якими одинокі батьки, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів, відносяться до працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, та яким держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування.

Також з метою забезпечення рівних прав жінок та чоловіків на судовий захист передбачено, що безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються, зокрема, спори про відмову у прийнятті на роботу одиноких батьків при наявності дитини віком до 14 років.