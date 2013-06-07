Янукович підписав закон про антикорупційну політику

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики».

Законом передбачено визначити механізм здійснення фінансового контролю шляхом запровадження перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також визначення інституцій, відповідальних за здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Запропоновані зміни спрямовані на удосконалення положень Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» за результатами моніторингу його практичного застосування, що стосуються правового регулювання: обмежень щодо спільної роботи близьких осіб; обмежень щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; обмежень щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; механізму проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів або проектів нормативно-правових актів.

Також законом пропонується удосконалити механізми оприлюднення відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; захисту осіб, які повідомили про корупційні правопорушення; внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та надання інформації з нього.

Крім того, законом передбачено деталізувати форму декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру з метою забезпечення можливості виявлення на її підставі конфлікту інтересів.