Хмельницька міліція роздає журналістам спецжилети на акцію “Вставай, Україно!”

На акцію “Вставай Україно!”, яка відбудеться сьогодні у Хмельницькому, Управління МВС України в області роздає журналістам спеціальні жилети з написом “Преса”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби УМВС України в Хмельницькій області Інна Проник.

Вона зазначила, що місцеві журналісти отримають на політичну акцію близько 30 жилетів.

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“У нас є можливість видати безпечні жилети для журналістів, щоб вас здалеку можна було розпізнавати. Такий досвід добре себе показав у Донецьку, де під час аналогічної політичної акції журналісти були одягнені в спецжилети”, - сказала вона.

Проник додала, що представники ЗМІ на власний розсуд можуть визначитися, чи одягати їм розпізнавальний одяг, чи ні.

Вона також повідомила, що охорону громадського порядку на акції «Вставай, Україно!» в Хмельницькому забезпечуватимуть 243 правоохоронці.