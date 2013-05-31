У Донецьку кожному журналістові дадуть оранжевий жилет і приставлять міліціонера

Міліція Донецька на час проведення акції опозиції «Вставай, Україно!» 31 травня надасть кожному журналістові оранжевий жилет і міліціонера для охорони.

Як повідомили УНІАН у відділі із зв'язків з громадськістю головного управління МВС України в Донецькій області, цих заходів буде вжито, щоб уникнути інцидентів, які сталися в Києві 18 травня, коли в результаті нападу постраждали журналісти.

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При цьому в міліції уточнили, що жилетом і персональною охороною кожен журналіст буде забезпечений за бажанням.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в Донецьку відбудуться марш і мітинг в рамках загальнонаціональної акції протесту «Вставай, Україно!».

28 травня Донецька обласна парторганізація «Батькивщина», відповідно до чинного законодавства, направила голові Донецької міськради Олександру Лук’янченку повідомлення про проведення 31 травня в Донецьку мирного маршу і мирного зібрання. Хода на чолі з лідерами опозиції почнеться о 16.00 на вулиці Артема від Донецького національного театру опери і балету ім. А.Солов’яненка. Після ходи відбудеться мітинг біля Донецької обласної державної адміністрації.

29 травня в прес-службі Донецької обласної організації партії «УДАР» заявили, що донецька влада вдається до всіляких методів, щоб зірвати проведення акції «Вставай, Україно!» 31 травня.

30 травня на черговій 21-й сесії Донецької обласної ради заступник голови Донецької обласної організації Партії регіонів Ігор Чичасов заявив, що в ПР переконані, що акція опозиції в Донецьку – «це новий хрестовий похід проти Донбасу – це не що інше, як добре спланована провокація».