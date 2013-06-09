Опозиція сьогодні підніматиме Хмельницький

У Хмельницькому сьогодні, 9 червня, відбудеться марш і мітинг у рамках загальнонаціональної акції опозиції “Вставай, Україно!».

Планується, що марш розпочнеться о 13.00 на площі біля кінотеатру ім. Шевченка (вул. Проскурівська, 40).

Водночас акція об’єднаної опозиції у Хмельницькому пройде без лідера партії “УДАР” Віталія Кличка, повідомив кореспонденту УНІАН голова обласного осередку партії “УДАР”, народний депутат України Олександр Корнійчук.

“Сьогодні ще з ранку очікували Віталія Кличка у Хмельницькому. Однак, з невідомих мені причин, його візит до Хмельницького відмінили”, - сказав він.

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Корнійчук додав, що партію “УДАР” у Хмельницькому представлятимуть лише місцеві політики.

За даними трьох опозиційних партій, у Хмельницькому на акції “Вставай, Україно!” очікується участь близько 10 тис. осіб.