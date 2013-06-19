Єфремов про опозицію: Спочатку просять, а потім самі ж відмовляються

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у коментарі журналістам.

На тему: Тягнибок: «Свобода» не піде на зустріч з Януковичем

При цьому Єфремов відзначив, що сам на цю зустріч піде у будь-якому разі.

“Спочатку вони (опозиція — УНІАН) просять про цю зустріч, а потім, коли Президент призначає час проведення зустрічі, вони самі ж і відмовляються”, - сказав він.

“Якщо вони не йдуть на зустріч, попросивши самі про цю зустріч, то що це було?”, - сказав Єфремов.

На запитання, що саме планується обговорювати під час зустрічі з Президентом, лідер фракції ПР зазначив, що є безліч першочергових питань, які має вирішити парламент.

Водночас Єфремов вкотре нагадав, що Президент готовий виступити зі своїм посланням в парламенті, якщо депутати належним чином поводитимуться під час його виступу.

Як повідомляв УНІАН, глава держави Віктор Янукович запросив на зустріч в Адміністрацію Президента керівників усіх парламентських фракцій і голову Верховної Ради.

Зустріч відбудеться 19 червня о 14.30 у приміщенні Адміністрації Президента.

Разом з тим лідер «УДАРу» Віталій Кличко заявив, що не піде на цю зустріч з Президентом, підкресливши, що Янукович має виступити перед депутатами у ВР.

Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок також заявив, що «не збирається брати участь в цьому політичному фарсі».

Керівник фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наполягає, що зустріч опозиціонерів з Президентом має відбутися публічно, «у присутності ЗМІ, і після цього ми готові вислухати Президента України у стінах ВР без будь-якої обструкції з його посланням».