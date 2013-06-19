Єфремов про опозицію: Спочатку просять, а потім самі ж відмовляються

12:48, 19 червня 2013
Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає непослідовними дії тієї частини опозиції, яка відмовляється від зустрічі із Президентом Віктором Януковичем.

Єфремов не розуміє дій опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у коментарі журналістам.

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При цьому Єфремов відзначив, що сам на цю зустріч піде у будь-якому разі.

“Спочатку вони (опозиція — УНІАН) просять про цю зустріч, а потім, коли Президент призначає час проведення зустрічі, вони самі ж і відмовляються”, - сказав він.

“Якщо вони не йдуть на зустріч, попросивши самі про цю зустріч, то що це було?”, - сказав Єфремов.

На запитання, що саме планується обговорювати під час зустрічі з Президентом, лідер фракції ПР зазначив, що є безліч першочергових питань, які має вирішити парламент.

Водночас Єфремов вкотре нагадав, що Президент готовий виступити зі своїм посланням в парламенті, якщо депутати належним чином поводитимуться під час його виступу.

Як повідомляв УНІАН, глава держави Віктор Янукович запросив на зустріч в Адміністрацію Президента керівників усіх парламентських фракцій і голову Верховної Ради.

Зустріч відбудеться 19 червня о 14.30 у приміщенні Адміністрації Президента.

Разом з тим лідер «УДАРу» Віталій Кличко заявив, що не піде на цю зустріч з Президентом, підкресливши, що Янукович має виступити перед депутатами у ВР.

Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок також заявив, що «не збирається брати участь в цьому політичному фарсі».

Керівник фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наполягає, що зустріч опозиціонерів з Президентом має відбутися публічно, «у присутності ЗМІ, і після цього ми готові вислухати Президента України у стінах ВР без будь-якої обструкції з його посланням».

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