Тягнибок: «Свобода» не піде на зустріч з Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок.

Він зазначив: “Свобода” не збирається брати участь в тому політичному фарсі в дусі «Діалогу з країною». Ми прекрасно усвідомлюємо, що формат цієї зустрічі, який мав відбутися як зустріч Президента з опозицією, був змінений, і абсолютно немає ніякого сенсу підігрувати абсолютно нікому не потрібним ігрищам”.

“Хоча ми з розумінням ставимося як до позиції наших партнерів з «УДАРу», так і до позиції наших партнерів з “Батьківщини”, - підкреслив Тягнибок.

Він зазначив, що Президента України запрошували в парламент. “Це трошки інший формат і інший тон розмови, і інша постановка розмови, а зустріч керівника держави з усіма керівниками фракцій, а також головою ВР - це що буде погоджувальна рада номер два? Ми ж кожного понеділка спостерігаємо за дебатами між керівниками фракцій, а цього разу це що буде те саме, тільки Президент буде над процесом?”, - зазначив Тягнибок.

При цьому додав: “Ну кому це потрібно?”.

Тягнибок підкреслив, що фракція «Свобода» з розумінням ставиться до позиції лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка про необхідність такої зустрічі, бо “це в першу чергу пов’язано зі станом здоров’я Юлії Тимошенко”.

На запитання журналістів, чому в такому випадку опозиція припинила блокувати трибуну, Тягнибок відповів, що таким було рішення трьох фракцій опозиції.

Як повідомляв УНІАН, глава держави Віктор Янукович запросив на зустріч в Адміністрацію Президента керівників усіх парламентських фракцій і голову Верховної Ради.

За словами голови ВР Володимира Рибака, зустріч відбудеться 19 червня о 14.30 у приміщенні Адміністрації Президента.

Кличко раніше заявив, що представники фракції “УДАР” на цю зустріч з Президентом не підуть.

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк наполягає, що зустріч опозиціонерів з Президентом має відбутися публічно, «у присутності ЗМІ, і після цього ми готові вислухати Президента України у стінах ВР без будь-якої обструкції з його посланням — він повинен виконати свій конституційний обов’язок».