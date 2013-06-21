Рибак сподівається, що Янукович виступить в Раді наступного тижня

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це Рибак сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Думаю, що ми домовимося, що у Верховній Раді буде порядок, ми запросимо Президента Віктора Федоровича Януковича, і він виступить із Посланням перед депутатами», - сказав Рибак.

Він також зазначив, що у середу під час зустрічі глави держави з лідерами депутатських фракцій, передав Президенту України п’ять питань, які порушувала опозиція, і Глава держави «дуже ретельно їх проаналізував», після чого виступили лідери фракцій.

Рибак виклав своє бачення причин ситуації, що склалася у парламенті, зазначивши, що вона обумовлена початком передвиборчої кампанії незважаючи на те, що до виборів ще півтора року.

Голова ВР також зазначив, що дві третини депутатів вперше прийшли у парламент, багато хто з них ще не відійшов від «мітинговості» і не мають політичної культури.

Разом з цим, Рибак висловив сподівання, що депутатському корпусу вдасться знайти порозуміння, і депутати «почують один одного».

За словами керівника парламенту, Янукович звернувся до лідерів фракцій із проханням розглянути важливі для людей соціальні питання, а також законопроекти щодо європейської інтеграції.

Одним з важливих законів, прийняття якого є одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом, Рибак назвав закон про прокуратуру, і висловив сподівання, що у вересні він буде ухвалений.

Як повідомляв УНІАН, 6 і 7 червня опозиційні фракції заблокували трибуну ВР, вимагаючи, щоб Президент особисто представив у парламенті щорічне послання, текст якого в друкованій формі був розданий депутатам.

Президент Янукович запросив на зустріч лідерів фракцій парламенту, яка відбулася 19 червня в АП.

Лідери «УДАРу» і «Свободи» Віталій Кличко та Олег Тягнибок не брали участі в цій зустрічі.

Водночас за її результатами лідер КПУ поінформував, що Президент може виступити у ВР під час закриття сесії парламенту.