У Януковича на зустрічі - шестеро людей
Янукович висловив жаль з приводу відсутності представників «УДАРу» та «Свободи» на зустрічі в АП.
Президент України Віктор Янукович висловив жаль з приводу відсутності на зустрічі з ним представників фракцій «УДАР» та «Свобода».
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій, що проходить зараз в Адміністрації Президента.
«Коли є бажання співпрацювати - можливо досягнути будь-якої мети заради держави і народу», - сказав Янукович.
«Але в цьому випадку мета у них, напевно, інша», - додав глава держави.
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Як повідомляв УНІАН, лідери «УДАРу» і «Свободи» Віталій Кличко та Олег Тягнибок заявили, що не підуть на зустріч з Президентом.
Вони наполягають, що Президент повинен особисто прийти до парламенту і звернутися до депутатського корпусу.
“Батьківщина” планувала піти на зустріч з Президентом Януковичем всією фракцією, однак пропустили лише лідера Арсенія Яценюка.
На зустрічі присутні також голова Верховної Ради Володимир Рибак, представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, міністр Кабінету міністрів Олена Лукаш, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова фракції КПУ Петро Симоненко.