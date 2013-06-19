У Януковича на зустрічі - шестеро людей

15:59, 19 червня 2013
Політика
1670 0

Янукович висловив жаль з приводу відсутності представників «УДАРу» та «Свободи» на зустрічі в АП.

Янукович

Президент України Віктор Янукович висловив жаль з приводу відсутності на зустрічі з ним представників фракцій «УДАР» та «Свобода».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій, що проходить зараз в Адміністрації Президента.

«Коли є бажання співпрацювати - можливо досягнути будь-якої мети заради держави і народу», - сказав Янукович.

«Але в цьому випадку мета у них, напевно, інша», - додав глава держави.

На тему: На зустріч із Януковичем пустили лише Яценюка

Як повідомляв УНІАН, лідери «УДАРу» і «Свободи» Віталій Кличко та Олег Тягнибок заявили, що не підуть на зустріч з Президентом.

Вони наполягають, що Президент повинен особисто прийти до парламенту і звернутися до депутатського корпусу.

“Батьківщина” планувала піти на зустріч з Президентом Януковичем всією фракцією, однак пропустили лише лідера Арсенія Яценюка.

На зустрічі присутні також голова Верховної Ради Володимир Рибак, представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, міністр Кабінету міністрів Олена Лукаш, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова фракції КПУ Петро Симоненко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter