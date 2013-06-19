У Януковича на зустрічі - шестеро людей

Президент України Віктор Янукович висловив жаль з приводу відсутності на зустрічі з ним представників фракцій «УДАР» та «Свобода».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій, що проходить зараз в Адміністрації Президента.

«Коли є бажання співпрацювати - можливо досягнути будь-якої мети заради держави і народу», - сказав Янукович.

«Але в цьому випадку мета у них, напевно, інша», - додав глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, лідери «УДАРу» і «Свободи» Віталій Кличко та Олег Тягнибок заявили, що не підуть на зустріч з Президентом.

Вони наполягають, що Президент повинен особисто прийти до парламенту і звернутися до депутатського корпусу.

“Батьківщина” планувала піти на зустріч з Президентом Януковичем всією фракцією, однак пропустили лише лідера Арсенія Яценюка.

На зустрічі присутні також голова Верховної Ради Володимир Рибак, представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, міністр Кабінету міністрів Олена Лукаш, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, голова фракції КПУ Петро Симоненко.