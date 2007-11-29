Кириленко від фракції НУ-НС пропонуватиме на посаду голови ВР Яценюка (оновлено)

Керівник фракції "Наша Україна – Народна Самооборона" В’ячеслав КИРИЛЕНКО пропонуватиме на посаду Голови Верховної Ради України від НУ-НС кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.КИРИЛЕНКО на брифінгу для преси.

Він нагадав, що вчора було завершено збір підписів під угодою про створення демократичної коаліції.

«І сьогодні ми не бачимо перешкод для того, аби голови двох фракцій підписали угоду про створення коаліції демократичних сил», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Разом з тим, зауважив лідер фракції, він переконаний, що кандидатури на посаду спікера і прем’єр-міністра не повинні викликати «бодай мінімальних дискусій». Тому В.КИРИЛЕНКО заявив, що буде переконувати свою фракцію підтримати кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА, яка підтримується Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Я буду просити всіх колег по фракції підтримати цю кандидатуру під час голосування за посаду голови Верховної Ради, це кандидатура нашого колеги. Ми переконані, що всі питання, які стояли як бар’єри на шляху до утворення демократичної коаліції станом на сьогодні розв’язані», - зазначив він.

У той же час, В.КИРИЛЕНКО висловив думку, що без кандидата на посаду голови ВР А.ЯЦЕНЮКА, який перебуває в Мадриді, рішення прийматись не буде.