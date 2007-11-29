У ВЕРХОВНІЙ РАДІ СТВОРИЛИ КОАЛІЦІЮ

Демократичну коаліцію у складі 228 народних депутатів створено офіційно.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на загальних зборах депутатів фракцій НУ-НС і БЮТ.

Як повідомив один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, свої підписи під угодою про створення демократичної коаліції поставили 156 депутатів від БЮТ та 72 – від НУ-НС.

«Це дає нам підстави говорити, що відповідно до чинної Конституції демократична коаліція відбулась», - сказав він.

Депутати шляхом голосування одностайно підтримали створення демократичної коаліції, після чого лідери фракцій Юлія ТИМОШЕНКО і В’ячеслав КИРИЛЕНКО підписали угоду вже офіційно.

Також зараз планується вирішити питання про утворення ради коаліції, а також питання щодо кандидатур на посаду прем’єр-міністра України та голови Верхвоної Ради.