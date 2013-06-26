Азаров попередив опозицію, що «злітна смуга» євроінтеграції закінчується

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що час, витрачений на блокування роботи Верховної Ради, віддаляє Україну від євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"На Верховній Раді України лежить велика історична відповідальність. Я дуже хочу, щоб це зрозумів кожен народний депутат. Час, витрачений на блокування роботи парламенту, віддаляє нас від визначеної українським суспільством мети стати частиною об’єднаної Європи. Не від уряду зараз залежить, а від Верховної Ради, тому що більшість питань стосується законодавчих рішень Верховної Ради. І це було підкреслено на засіданні", - сказав Азаров.

На тему: Фюле каже, що перед Києвом висунули три однаково важливі умови

Він наголосив, що під час його візиту до Люксембурга 24 червня комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле закликав українську опозицію працювати спільно з владою у питаннях європейської інтеграції.

«Тому що, як він висловився, «злітна смуга закінчується». Ми закликаємо до того ж. Відкинути політичні амбіції та егоїзм заради великої національної мети», - сказав Азаров.