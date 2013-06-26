Купріянов: «Газпром» може виставити Україні ще один рахунок за недобір газу

Російський газовий монополіст «Газпром», що виставив Україні рахунок в 7 млрд дол за недобір газу в 2012 році, може пред'явити аналогічні претензії і за підсумками 2013 року.

Про це в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

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«Ми за минулий рік виставили рахунок і розраховуємо, що і за цей рік теж», - сказав Купріянов. При цьому він не назвав розмір рахунку за 2013 рік, але зазначив, що він буде великим.

«За контрактом є зобов'язання і їх треба виконувати», - підкреслив представник «Газпрому».

У той же час Купріянов сказав, що «Газпром» поки не збирається звертатися до суду, бо туди треба йти тільки при чіткому розумінні того, що можна отримати за підсумками розгляду. За його словами, «Газпром» хотів би отримати гроші, але немає розуміння, звідки Україна може їх взяти.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» виставив НАК «Нафтогаз України» рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не закуповувала в 2012 році.

«Нафтогаз» направив «Газпрому» відповідь з викладенням своєї позиції, яка полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого застосовано умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, закупив у 2012 році майже 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.