Газпром дасть Нафтогазу $1 мільярд авансу за транзит

18:35, 26 червня 2013
Суспільство
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"Газпром" надасть "Нафтогазу України" авансовий платіж в 1 мільярд доларів за транзит газу для закачування його в ПСГ, сказано в повідомленні російського газового холдингу.

Газпром дасть аванс Нафтогазу

У середу в Москві відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ "Газпром" Олексія Міллера і голови НАК "Нафтогаз України" Євгена Бакуліна, повідомляє РІА Новости.

"Прийнято рішення, що "Газпром" надасть "Нафтогазу України" авансовий платіж за транзит газу в розмірі 1 мільярд доларів", - сказано в повідомленні.

Кошти призначені для придбання українською компанією у "Газпрому" природного газу і закачування його в ПСГ України. Своєчасна реалізація планів щодо заповнення газом ПСГ необхідна для виконання "Нафтогазом України" своїх зобов'язань щодо безперебійного транзиту російського газу до Європи в зимовий період.

Загальна сума авансових платежів за транзит газу з початку 2012 року становить 5,15 мільярда доларів. За попередніми розрахунками, залишку цієї суми достатньо для оплати транзиту російського газу по території України до початку 2015 року.

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