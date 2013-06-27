Яценюк у США ні з ким не обговорював заборону на в’їзд «свободівцям»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після прибуття з Вашингтону у аеропорту «Бориспіль».

«Було дуже багато зустрічей і на цих зустрічах мені задавали запитання про те, які ідеологічні позиції партій опозиції. В тому числі і партії «Свобода». Але на жодній зустрічі це питання не порушувалося», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко готує звернення до Міністерства закордонних справ України з приводу інформації в деяких ЗМІ про нібито існування рішення Держдепартаменту США про небажаність в'їзду в цю країну його та лідера “Свободи” Олега Тягнибока.

Про це Мірошниченко повідомив в коментарі агентству УНІАН.

Він зазначив: “Зараз готую звернення до МЗС України, щоб вони пояснили інформацію”. При цьому він підкреслив: “Я в США ніколи в житті не був. І ніколи не звертався за візою, бо не було потреби”.

Мірошниченко вважає, що така інформація розповсюджується свідомо, щоб дискредитувати «Свободу».

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На його думку, «партію “Свобода» дискредитує в тому числі і МЗС України, і нинішня влада». «Вони роблять це системно. Поширюється різна неправдива інформація про нас, поширюються різні заяви окремих одіозних політиків Європи і видаються за думку чи то Європарламенту, чи то ПАРЄ, а насправді різні заяви, які дискредитують “Свободу”, розповсюджують представники одіозних політичних сил, які є союзниками Партії регіонів в різних країнах - в Польщі, в Болгарії», - додав він.

Мірошниченко наголосив, що в “Свободи” є “абсолютно нормальні погляди і переконання, і ми ніколи не виголошували заяв ксенофобських, антисемітських”.

“Ми завжди відкрито говорили про свої переконання і погляди. І серед цих поглядів і переконань жодним чином немає тих, які обмежують права національних меншин”, - сказав він.