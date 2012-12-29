Тягнибока з Мірошниченком внесли до п'ятірки найзатятіших антисемітів у світі

Центр Симона Візенталя помістив "свободівців" Олега Тягнибока та Ігоря Мірошниченка на п'яте місце у топ-10 антисемітів та образників євреїв усього світу, повідомляє ТСН.

Тягнибок потрапив у рейтинг за заклики "боротися з жидвою", а Мірошниченко за те, що назвав голлівудську акторку українського походження Мілу Куніс "жидівкою".

Окремо в документі уточнюється, що ця партія набрала 12% голосів виборців і отримала 41 місце в українському парламенті.

Обігнали "свободівців" в рейтингу такі відомі юдофоби, як єгипетська ісламська партія "Мусульманське братство", президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад , віце-президент Ірану Мохамад Рахімі і начальник генерального штабу іранської армії генерал-майор Хасан Фірозабада.

Нагадаємо, лос-анджелеський центр Симона Візенталя, створений для розшуку нацистських злочинців, 20 грудня, направив лист українському прем'єр-міністрові Миколі Азарову, в якому розкритикував партію "Свобода".

Обурення Центру викликав пост свободівця Ігоря Мірошниченка на "Фейсбуці", який стосувався голлівудської актриси Міли Куніс.