На Банковій кажуть, що Лівадійський палац закрили через Азарова, а не Януковича

Про те, що АПУ відхрещується від закриття Лівадійського палацу, повідомляє видання Українська правда, яке отримало дзвінок від прес-служби Януковича.

"У вас там новина з посиланням на "Вести", що через президента закрили Лівадійський палац. Так от ми тут ні до чого – там просто проходить урядова нарада. На сайті Кабміну є анонс цієї події", - пояснили виданню.

На Урядовому порталі в анонсі зазначено, що сьогодні у Лівадійському палаці заплановане проведення наради з розгляду регіональних аспектів реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки під головуванням прем’єр-міністра Миколи Азарова у Лівадії.

Як зазначено в анонсі, у нараді беруть участь перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівники облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Видання припускають, що офіційна частина вітання президента розпочнеться одразу після засідання наради.