ЗМІ: Лівадійський палац закрили - там буде святкувати Янукович

Офіційна частина святкування дня народження Президента, за інформацією газети «Вести», розпочнеться у Лівадійському палаці.

Як розповів виданню один з працівників палацу, 9 липня Лівадійський музей закритий для відвідування, а всім співробітникам дали вихідний: «У палаці може розміститися до сотні гостей. Столи встановлюються в Італійському дворику, який вперше за сто років капітально відремонтували. Завозиться спеціальний посуд. Наїдки всі теж будуть привізні, оскільки в палаці немає своєї кухні ».

Очевидно, ввечері буде феєрверк - так було у попередні роки.

Неофіційна частина свята пройде в резиденції «Зоря».