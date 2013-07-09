ЗМІ: Лівадійський палац закрили - там буде святкувати Янукович
09:40, 09 липня 2013Політика
769 0
Столи встановлюються в Італійському дворику, який вперше за сто років капітально відремонтували.
Янукович прийматиме гостей тут. Фото: crimea.vj.ua
Офіційна частина святкування дня народження Президента, за інформацією газети «Вести», розпочнеться у Лівадійському палаці.
Як розповів виданню один з працівників палацу, 9 липня Лівадійський музей закритий для відвідування, а всім співробітникам дали вихідний: «У палаці може розміститися до сотні гостей. Столи встановлюються в Італійському дворику, який вперше за сто років капітально відремонтували. Завозиться спеціальний посуд. Наїдки всі теж будуть привізні, оскільки в палаці немає своєї кухні ».
Очевидно, ввечері буде феєрверк - так було у попередні роки.
А тут буде неофіційна частина свята / Фото: danidar.ru
Неофіційна частина свята пройде в резиденції «Зоря».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter