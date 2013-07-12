Власенко пояснює, чому Тимошенко боїться довіряти здоров'я лікарям з України

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка з травня 2012 року перебуває на лікуванні в стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові, вважає, що проведення їй операції за участю українських лікарів неможливе, оскільки вони залежні від влади.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Тимошенко Сергій Власенко.

«Німецькі лікарі говорять про те, що необхідна операція. Юлія Володимирівна говорить про те, що операцію, на жаль, оскільки це все таки стосується хребта, проводити за участю українських лікарів неможливо, виходячи з ангажованості або швидше навіть залежності українських лікарів. Звичайно ж, для діючої влади взагалі ідеальний варіант, що під час операції лікар не так поверне скальпель і Тимошенко залишиться інвалідом на все життя», - сказав Власенко.

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Відповідаючи на питання, чи Тимошенко погодиться на проведення операції в Україні, але німецькими спеціалістами, Власенко сказав: «Я не обговорював це з нею. Треба запитати в німецьких лікарів, чи готові вони проводити які-небудь операції на українському обладнанні… Це теж маразм. Клініка «Шаріте» повинна переїхати в лікарню залізниці. Це так само, як Качанівська колонія намагалася створити стаціонар лікарні у себе в тюремній камері».

За словами Власенка, захист Тимошенко зараз контактує з німецькими лікарями, «щоб зрозуміти, як це робити, що робити, у якому режимі це робити тощо».

Як повідомляв УНІАН, 1 липня донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко заявила, що лікарі її матері з берлінської клініки «Шаріте» рекомендують своїй пацієнтці якнайшвидше зробити операцію.

Донька екс-прем’єра наголосила, що якщо операція не буде проведена, то лікарі не виключають інвалідизації пацієнтки. Євгенія додала, що її матір уже не може пересуватися навіть за допомогою ходунків.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.