Українські лікарі можуть дати згоду на операцію Тимошенко лише після обстеження

Можливість застосування хірургічних методів в лікуванні екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко може бути розглянута лише за наявності результатів додаткового обстеження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, рекомендації німецьких лікарів щодо подальших кроків в ході реабілітації Тимошенко повністю співпадають зі спільними висновками Міжнародної медичної комісії, які були зроблені за підсумками останнього візиту представників німецької клініки «Шаріте» до Центральної клінічної лікарні «Укразалізниці».

Зокрема, українські та німецькі лікарі у своїх рекомендаціях зазначають, що, перш ніж приймати будь-які рішення щодо застосування інвазивної терапії, Тимошенко необхідно провести додаткові обстеження.

Представники клініки «Шаріте» констатували, що умови та необхідне медичне обладнання для проведення такого обстеження є в ЦКЛ «Укрзалізниці».

Українські лікарі висловили думку, що таке обстеження може бути проведене за участі німецьких медиків. Станом на сьогодні пацієнтка згоди на проведення додаткового обстеження чи то іноземними, чи то українськими лікарям так і не надала У зв’язку з цим у спільному висновку українських та німецьких лікарів йдеться про неможливість визначення подальших кроків реабілітації пацієнтки через відсутність об’єктивних даних щодо обстеження Тимошенко.

«Лише за наявності результатів обстеження може бути розглянута можливість щодо застосування методів інвазивної терапії або ж відсутності підстав для цього.

Таким чином, питання щодо проведення хірургічного втручання пацієнтці на сьогоднішній день не розглядається. Міністерство охорони здоров’я України висловлює солідарність із думкою головного лікаря ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайла Афанасьєва щодо необхідності припинити політизацію ситуацію навколо реабілітації пацієнтки», - наголосили у МОЗ.

На тему: Німецькі лікарі рекомендують Тимошенко операцію

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 липня, донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко заявила, що лікарі її матері з берлінської клініки “Шаріте” рекомендують своїй пацієнтці якнайшвидше зробити операцію.

Донька екс-прем’єра наголосила, що якщо операція не буде проведена, то лікарі не виключають інвалідізації пацієнтки. Євгенія додала, що її матір уже не може пересуватися навіть за допомогою ходунків.

Пізніше Афанасьєв заявив, що екс-прем’єр-міністр не згодна проводити інвазивне втручання в медичних закладах на території України.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.