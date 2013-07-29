Яценюк думає, що відносини з Росією за Ющенка були кращі

Останній візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до України продемонстрував, що українсько-російські відносини при Президенті України Вікторі Януковичу стали набагато гірші, ніж були навіть за попереднього Президента.

Про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив в ефірі Радіо «Свобода».

«Так, вони (президенти України й Росії – УНІАН) обнімаються, цілуються, їздять в одному автомобілі. Але при цьому всьому іде підкилимна політична війна. Іде російський наступ на Україну», - підкреслив Яценюк.

За його словами, святкування Хрещення Руси-України в суботу, з боку влади мало «виключно політичний підтекст». Ці події «не мали нічого спільного з християнськими цінностями і дійсно відзначенням приходу християнства в першу чергу на територію України», що було фактично європеїзацією і відкрило шлях до того, аби й Росія стала християнською державою.

«Яку політичну мету мав президент Росії Путін? В першу чергу – це приїхати на територію України як людина, яка домінує на пострадянських територіях. Він приїхав не один, а привіз із собою свого клірика, ким є російський предстоятель їхньої Російської православної церкви. І мета була одна – показати, що це ті території, які вони нібито контролюють до сьогоднішнього дня», - зазначив Яценюк.

Він звернув увагу на приїзд великої російської делегації і масові заходи саме напередодні підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом. «Чи не є це ще одним кроком, щоб тиснути на Україну щодо підписання вже не меморандуму про асоційоване членство в Митному союзі, а фактично щодо першого кроку до повноцінного членства в Митному союзі», - додав він.

На думку Яценюка, ще одним завданням Москви було показати, що вона контролює Україну як територію, що Україна знаходиться у сфері її релігійних інтересів через Російську православну церкву. Поїздкою до Севастополя Путін хотів продемонструвати, що окрім питань релігії, економіки, Росія контролює військове питання. «Тут знаходиться російський флот і російський президент приїхав до свого війська також продемонструвати військову міць і військову присутність на теренах України», - наголосив Яценюк.

Він переконаний, що так далі не може продовжуватися, «нашим російським партнерам треба врешті-решт зрозуміти, що вибір (Україною – УНІАН) вже зроблений, і давно». В україно-російських відносинах передусім росіянам треба усвідомити, що «старий пострадянський формат, який вони запроваджують зараз, не життєздатний і не приведе нікуди, як тільки до погіршення і загострення відносин».

«Їм потрібно усвідомити, що Україна є європейською державою. Вона зробила свій вибір не тільки завдяки князю Володимиру, а в тому числі завдяки сьогоднішнім українцям, більша половина яких хоче іти до ЄС. Наші стосунки з Росією треба будувати на новій формулі, де Україна є частиною ЄС і де Росія є одним із найбільших її партнерів», - підкреслив Яценюк.