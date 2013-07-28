Яценюк: Таке враження, що вчора Путін хотів змінити рішення князя Володимира

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк вважає, що Президент України Віктор Янукович мав бути сьогодні присутнім на святкуванні 1025-річчя Хрещення Київської Русі, що проводить Українська православна церква Київського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав в інтерв’ю журналістам.

“Президент повинен бути зі своєю церквою і зі своїм народом, і він повинен був бути сьогодні тут”, - зауважив він.

Яценюк додав, що сьогодні під час молебню на Володимирській гірці він мав “відчуття справжнього християнського свята, відчуття величі і гордості за Київську Русь, за Україну, яка принесла християнство”.

Яценюк підкреслив, що вчора не брав участі у заходах з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі під егідою УПЦ Московського патріархату, а бачив сюжети про них по телевізору, “і то дуже коротко”.

“Склалося враження, що вчора російський Президент Володимир (Президент Росії Володимир Путін — УНІАН) хотів змінити рішення київського князя Володимира — саме те рішення, завдяки якому Україна є європейською державою і однією з найбільших країн Європи, те рішення, завдяки якому, до речі, і наші російські партнери також є більше європейцями, аніж азійцями”, - підкреслив Яценюк.

Він негативно оцінив помпезність святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі учора в Києві.

“Вона (церква) повинна бути більш смиренна, так мені видається, простому парафіянину греко-католицької церкви. Все таки на броньованих поїздах і на броньованих мерседесах для тих людей, які повинні вселяти віру в мільйони, не зовсім правильно (мабуть йдеться про те, що не зовсім правильно йти до людей — УНІАН)”, - підкреслив Яценюк.