ЗМІ: Висновки про неконституційність асоціації Царьову писали люди Медведчука

Про те, що центр «Правова держава» розташований в одній будівлі з «Українським вибором» і його очолює Олександр Задорожний, передають «Коментарі».

Задорожний разом з Медведчуком брав участь у розробці та впровадженні політреформи 2004-го, що помітно урізала повноваження глави держави на користь парламенту.

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Крім того, до складу експертів «Правової держави» входить політолог Михайло Погребинський відомий своїми тісними зв'язками з Віктором Медведчуком, а також екс-нардеп Степан Гавриш, який входив в парламентську фракцію СДПУ (о).

Варто відзначити, що Центр «правова держава» розташований в будівлі (м.Київ, вул.Червоноармійська, буд 23-Б), на якому вивішено табличку проекту Віктора Медведчука «Український вибір».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов опублікував правовий висновок з питання відповідності нормам Конституції України положень проекту Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, відповідно до якого асоціація з ЄС неможлива без внесення змін до Конституції.