Царьов оприлюднив висновок юристів про те, що угода з ЄС неможлива

«Змістовний аналіз Угоди однозначно свідчить, що підписання її Україною неможливе без зміни або виключення ряду положень Конституції України, що визначають принципи незалежності держави, відповідно до яких суверенним і єдиним джерелом влади є народ, визнається й діє принцип верховенства права, а Конституція України має вищу юридичну силу (статті 1, 2, 5, 8 розділу I «Загальні положення» Основного Закону України)», - зазначається у висновку Незалежного українського центру правових ініціатив і експертиз "Правова держава".

У документі, зокрема, сказано, що «визначення загального обсягу компетенції Ради асоціації й Комітету асоціації, а також обов'язковість їх правових рішень де-юре й де-факто встановлюють принцип їх вищої юридичної сили щодо національного українського законодавства», отже, виникає необхідність змінювати фундаментальні принципи й положення Конституції України, визначені розділом I «Загальні положення», щодо утворення держави».

На цю тему: Герман поставила Царьова на місце

«Такі положення Угоди не кореспондуються з розпорядженнями статей 17, 115 Конституції України й суперечать конституційно закріпленим принципам народного та державного суверенітету, зміст яких визначається статтею 5 Основного Закону України», - зазначають автори висновку.

У документі також указується, що згідно з частиною третьою статті 463 Угоди, Рада асоціації має право вносити поправки до Додатків до Угоди, які регламентують, зокрема, питання мит та імпортних квот, транспорту та зв'язку, оподаткування, підприємництва, соціальної політики, охорони здоров'я та освіти.

Таким чином, рішення з вказаних вище питань ухвалюватимуться на міністерському рівні, оскільки Рада асоціації складається з представників органів виконавчої влади, тоді як стаття 92 Конституції України закріплює, що подібні питання визначаються або встановлюються виключно законами України.

На думку експертів, крім того, суперечить Конституції також норма Угоди, що зобов'язує до ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року та його відповідних інструментів, оскільки Конституція не передбачає доповнень системи національної юрисдикції міжнародним суб'єктом кримінальної юстиції.

Експерти відзначають, що аналіз статті 22, що закріплює гарантії прав і свобод громадян, статті 55 про судові способи захисту таких прав і статті 124 Конституції України в їх сукупності, дає підстави стверджувати, що функціонування Міжнародного кримінального суду як додаткового інституту кримінального переслідування звужує обсяг прав і свобод громадян України й суперечить конституційним принципам правосуддя України.

«Зважаючи на ту обставину, що Римський статут Міжнародного кримінального суду не ратифікований Україною, а його положення суперечать нормам Конституції України, Угода, що зобов'язує ратифікувати та імплементувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, апріорі не може бути підписана Українською стороною», - підкреслюється у висновку.

Таким чином, вважають експерти, розпорядження положень, які лежать в основі Угоди, суперечать статтям 5, 6, 17, 22, 55, 124 і 150 Основного Закону України, а їх реалізація «поєднана зі звуженням обсягу прав і свобод громадян України».

На цю тему: Кравчук назвав заяву Царьова про неконституційність Угоди з ЄС "брехнею"

«Згідно з частиною другою статті 9 Основного Закону України, укладення міжнародних договорів, що суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України», - підкреслюється у висновку.

Водночас експерти зазначають, що внести зміни до розділу I «Загальні положення» Конституції України без їх затвердження на всеукраїнському референдумі неможливо.

Текст висновку Царьов розмістив на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю журналу «Форбс» Царьов заявив, що шість пунктів Угоди про асоціацію з Європейським Союзом суперечать Конституції України.

«У мене є висновок юридичної компанії про те, що шість пунктів Угоди про асоціацію суперечать Конституції України. Якщо група народних депутатів від ПР зробить звернення до Конституційного суду, він винесе ухвалу про неконституційність угоди з ЄС. Комуністи таке звернення із задоволенням підпишуть. Це не означає, що Україна не зможе підписати асоціацію – зможе, але лише після змін до Конституції, а це нешвидка процедура», - сказав Царьов.

Він також припустив, «що на останній зустрічі президентів у Севастополі Путін дав зрозуміти: Росія не зможе підтримувати Януковича в разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС».