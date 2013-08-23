Азаров: Вибір незалежності 22 роки тому був абсолютно правильним

"Вітаю всіх з наступаючим святом - Днем Незалежності! Хотів би кілька слів сказати з цього приводу. Для чого держави, країни добиваються політичної незалежності? Насамперед для того, щоб проводити самостійно економічну політику і добиватися створення умов для зростання добробуту своїх людей, тобто незалежність реальна повинна забезпечити можливість проведення такої політики", - сказав Азаров.

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На його думку, якщо країна розвивається, а добробут людей поліпшується, то це важливий показник того, що отримання незалежності дозволило це зробити.

"На превеликий жаль, на різних етапах нашого розвитку не завжди нам вдавалося забезпечувати зростання добробуту людей, були і важкі періоди. Але, за великим рахунком, озираючись назад на ці 22 роки, ми бачимо, що той вибір, який зробив народ, був абсолютно правильним", - наголосив Азаров.