Акції Apple впали після презентації нових iPhone

Вартість однієї акції до завершення сесії на біржі NASDAQ опустилася до 494,64 долара. Торік після презентації iPhone 5 акції Apple змогли встановити історичний рекорд в 705 доларів, повідомляють РИА Новости.

Експерти пов'язують зниження вартості цінних паперів з тим, що характеристики нових моделей Apple не вдалося зберегти в таємниці. У той же час, деякі аналітики не виключають, що продажі двох нових моделей виявляться успішними.

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"У iPhone 5С є потенціал для того, щоб повернути компанію на шлях зростання прибутку. Apple варто більш агресивно поводитися в сегменті масових пристроїв, де зараз найбільше можливостей", - вважає аналітик ISI Group Брайан Маршалл (Brian Marshall), якого цитує агентство MarketWatch.

Продаж нових моделей в США і ще восьми країнах почнеться 20 вересня. Вартість iPhone 5S без контракту в США складе 649, 749 і 849 доларів відповідно за моделі з 16, 32 і 64 Гбайт вбудованої пам'яті. Ціна iPhone 5C без контракту в США складе 550 і 650 доларів на моделі з 16 і 32 Гбайт пам'яті відповідно.