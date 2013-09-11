Стали відомі ціни на iPhone 5C і iPhone 5S без контракту

Після конференції в Купертіно (Каліфорнія, США) компанія Apple відновила роботу онлайн-магазину Apple Store. У ньому зазначено, що в США незалоченного iPhone 5S коштує стільки ж, скільки попередник, iPhone 5, коштував до презентації - 649 доларів, повідомляє Digit.ru.

Моделі на 32 і 64 Гбайт коштують на 100 і 200 доларів дорожче відповідно.

Молодша модель iPhone 5C виявилася не такою вже бюджетною, як передбачали ЗМІ. Без контракту в США моделі на 16 і 32 гігабайти коштують 550 і 650 доларів відповідно. Зате характеристики цієї моделі близькі до показників iPhone 5, який 5C замінить.

Вперше в практиці Apple, смартфон попереднього покоління буде знятий з продажу. Поки оцінити вартість цієї моделі важко, але, за даними WSJ, в Китаї модель iPhone 5C коштуватиме 733 долара - дуже важко назвати її бюджетної.

Для обох моделей Apple буде пропонувати накладки - за 29 доларів для iPhone 5C і за 39 доларів для iPhone 5S в США.