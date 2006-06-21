Тимошенко розказала, коли її призначать прем`єром

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує, що прем’єр-міністра України буде призначено через тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв`ю журналістам.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, після всіх узгоджень щодо створення помаранчевої коаліції немає сенсу затягувати тижнями і місяцями з вирішенням цього питання. «Я думаю, якщо все буде добре сьогодні, то можливо тиждень потрібно, щоб сформувати всі пропозиції на всі посади і проголосувати», - сказала вона.

Лідер БЮТ також підтвердила, що поки що конкретні кандидатури на посади не розподілялися.

Але, як стало відомо УНІАН, учасники переговорів про створення коаліції домовилась, що прем’єром буде Ю.ТИМОШЕНКО, першим віце-прем’єром – представник СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ, спікером, скоріш за все, буде лідер блоку “Наша Україна” Юрій ЄХАНУРОВ, першим віце-спікером – представник БЮТ Микола ТОМЕНКО, а посаду віце-спікера можливо віддадуть опозиційним фракціям.

Як повідомляв УНІАН, лідер СПУ Олександр МОРОЗ та Ю.ТИМОШЕНКО заявили, що сьогодні впродовж дня “Наша Україна”, БЮТ та СПУ оголосять про створення демократичної коаліції.