В інтернеті почали збирати голоси за референдум щодо МС
В інтернеті з'явився сайт для збору голосів на підтримку проведення Всеукраїнського референдуму щодо вступу України до МС.
Наразі на ресурсі referendum2013.in.ua на підтримку Митного союзу вже віддали "голоси" 7150 чоловік. Також тут можна висловитися проти МС, і таких голосів - більше 6300, пише Українська правда.
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Варто зауважити, що з одного комп'ютера "за" і "проти" не можна проголосувати необмежену кількість разів лише на одній з внутрішніх сторінок. Якщо ж перейти на іншу сторінку, де також розміщено форму для голосування, натиснувши "я за" чи "я проти", голос також буде враховано.
Нагадаємо, 8 вересня Компартія організувала і провела збори з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою про приєднання України до Митного союзу.
6 вересня Окружний адмінсуд Києва заборонив ЦВК надсилати свого представника на збори ініціативної групи щодо проведення Компартією референдуму про вступ до ЄврАзЕС.