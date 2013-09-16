В інтернеті почали збирати голоси за референдум щодо МС

Наразі на ресурсі referendum2013.in.ua на підтримку Митного союзу вже віддали "голоси" 7150 чоловік. Також тут можна висловитися проти МС, і таких голосів - більше 6300, пише Українська правда.

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Варто зауважити, що з одного комп'ютера "за" і "проти" не можна проголосувати необмежену кількість разів лише на одній з внутрішніх сторінок. Якщо ж перейти на іншу сторінку, де також розміщено форму для голосування, натиснувши "я за" чи "я проти", голос також буде враховано.

Нагадаємо, 8 вересня Компартія організувала і провела збори з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою про приєднання України до Митного союзу.

6 вересня Окружний адмінсуд Києва заборонив ЦВК надсилати свого представника на збори ініціативної групи щодо проведення Компартією референдуму про вступ до ЄврАзЕС.