Документи щодо референдуму до ЦВК передадуть не пізніше середи - Симоненко
02:20, 10 вересня 2013Політика
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Документи для реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до Митного союзу, затвердженої на зборах громадян 8 вересня, будуть передані до Центрвиборчкому не пізніше 11 вересня.
Симоненко: Документи щодо референдуму до ЦВК передадуть не пізніше 11 вересня
Про це повідомив лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко в ефірі 5 каналу.
"Завтра, я думаю, або, в крайньому випадку, в середу ми передамо документи на розгляд до ЦВК", - сказав він, повідомляє Українська правда.
Нагадаємо, у неділю Компартія організувала і провела збори з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою про приєднання України до Митного союзу.
6 вересня Окружний адмінсуд Києва заборонив ЦВК надсилати свого представника на збори ініціативної групи щодо проведення Компартією референдуму про вступ до ЄврАзЕС.
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