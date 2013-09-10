Документи щодо референдуму до ЦВК передадуть не пізніше середи - Симоненко

Про це повідомив лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко в ефірі 5 каналу.

"Завтра, я думаю, або, в крайньому випадку, в середу ми передамо документи на розгляд до ЦВК", - сказав він, повідомляє Українська правда.

Нагадаємо, у неділю Компартія організувала і провела збори з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою про приєднання України до Митного союзу.

6 вересня Окружний адмінсуд Києва заборонив ЦВК надсилати свого представника на збори ініціативної групи щодо проведення Компартією референдуму про вступ до ЄврАзЕС.