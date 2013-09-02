Суд заборонив КПУ збирати людей з приводу референдуму за Митний союз

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європейської партії України, відповідну ухвалу про забезпечення адміністративного позову Європейської партії до КПУ сьогодні було оголошено на засіданні Окружного адмінсуду.

Іншою ухвалою суд відкрив провадження у згаданій справі та призначив попереднє судове засідання на 13 вересня.

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Ухвалою суду також заборонено Центральній виборчій комісії направляти свого представника на збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно вступу (приєднання) України до Митного союзу, запланованих на 8 вересня.

У прес-службі партії нагадали, що 16 серпня до ЦВК надійшло повідомлення КПУ стосовно проведення зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно вступу України до Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Симоненко повідомив, що на початку вересня КПУ почне збір підписів за проведення всеукраїнського референдуму, на який запропонує винести питання про вступ до Митного союзу.

30 серпня Президент України Віктор Янукович заявив, що питання вступу України до Європейського Союзу або Митного союзу вирішуватиметься на референдумі.