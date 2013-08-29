Вступ до Митного Союзу підтримують лише 12% киян

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного громадською ініціативою «Євронаступ» спільно з Центром зовнішньополітичних досліджень ОПАД.

Згідно з результатами опитування, 12% киян підтримують вступ України до Митного союзу та інтеграцію з Росією, 9% вважають, що Україні треба зберегти поточний стан речей, і не зближуватися ані з ЄС, ані з МС. Ще 6% не визначилися зі своєю позицією щодо зовнішньополітичного курсу України.

На тему: У Медведєва бояться, що через Україну ніякого МС може і не бути

Автори дослідження зазначають, що найбільший відсоток підтримки інтеграції в ЄС у людей, віком до 35 років – 88% від загальної їх кількості. Найменш прихильно до євроінтеграції ставляться пенсіонери – з них 60% підтримали асоціацію з ЄС.

Серед представників різних професій найбільше європейський курс підтримують студенти – 90% від загального числа опитаних представників цієї категорії, далі - приватні підприємці – 81%, та офісні працівники – 78%.

*** Опитування проводилося з 19 по 23 серпня, було опитано 900 мешканців м. Києва віком від 18 років методом особистого формалізованого інтерв’ю згідно з опитувальником. Статистична похибка становить не більше 3%.