Рибачук вважає, що Росія умисно роздмухує ажіотаж навколо геїв

Про це заявив політик і громадський діяч, колишній голова секретаріату президента України Олег Рибачук.

"Об'їжджав торік Україну — робили виступи, розмовляли про майбутнє, про Європейський Союз. У багатьох містах, надто півдня і сходу країни, ні з того ні з сього почав чути запитання: "А навіщо нам Європа, якщо там одностатеві шлюби, паради, геї?". Згодом зрозумів, що це почалася тривала і спланована кампанія промивання мозку", - цитує його Газета по-українськи.

На думку Рибачука, за цією кампанією стоїть Росія, яка використовує питання секс-меншин у власних інтересах.

"Вони почали бити в цю точку. Мовляв, ми — консервативне, православне суспільство зі своїми традиціями, які хочуть нам поруйнувати ці кляті європейці. Замість НАТО українців почали лякати геями. Таке враження, ніби Європейський Союз лише цим живе й дихає. Неправда. Але те, що про це стільки говорять — підготовлена і продумана річ. Як російським посольством, так і місцевим російським православ'ям", - заявив Рибачук.

Політик також нагадав, що "антидискримінаційний закон" не передбачає легалізацію одностатевих шлюбів, а в ньому йдеться тільки про те, не можна відмовляти людині в прийомі на роботу або звільняти її через її сексуальну орієнтацію.