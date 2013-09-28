Обама не піде на поступки республіканцям щодо бюджету
Президент США Барак Обама заявив у п'ятницю в телезверненні, що не піде на поступки республіканцям щодо бюджету, щоб уникнути тимчасового припинення фінансування федерального уряду.
"Республіканці мають вирішити за три дні, хочуть вони залишити уряд працюючим чи ні, тому що вони не доб'ються свого в питанні, який не має нічого спільного з бюджетним дефіцитом", - сказав Обама.
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Також, за його словами, конгрес зобов'язаний підняти "стелю" запозичень і не загрожувати адміністрації дефолтом, пише РІА Новости.
Обама підкреслив безпрецедентний характер загроз Конгресу організувати дефолт країни за її зобов'язаннями. За його словами, це може серйозно зашкодити економіці, і республіканці повинні це розуміти.
"Я хочу сказати Конгресу ось що: не влаштовуйте закриття уряду та економіки, проведіть бюджет вчасно, платіть за рахунками вчасно", - сказав Обама.
Після прийняття тимчасового бюджету він пообіцяв "які завгодно дискусії" з республіканцями з вирішення розбіжностей.
"Та не погрожуйте спалити будинок, тому що не на 100% домоглися свого", - уклав Обама.
Нагадаємо, Сенат Конгресу США ухвалив резолюцію про тимчасове фінансування роботи уряду, яка необхідна у зв'язку з тим, що федеральний бюджет на 2014 рік у країні досі не прийнятий. До настання майбутнього фінансового року залишається рівно три дні.