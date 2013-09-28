Обама не піде на поступки республіканцям щодо бюджету

"Республіканці мають вирішити за три дні, хочуть вони залишити уряд працюючим чи ні, тому що вони не доб'ються свого в питанні, який не має нічого спільного з бюджетним дефіцитом", - сказав Обама.

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Також, за його словами, конгрес зобов'язаний підняти "стелю" запозичень і не загрожувати адміністрації дефолтом, пише РІА Новости.

Обама підкреслив безпрецедентний характер загроз Конгресу організувати дефолт країни за її зобов'язаннями. За його словами, це може серйозно зашкодити економіці, і республіканці повинні це розуміти.

"Я хочу сказати Конгресу ось що: не влаштовуйте закриття уряду та економіки, проведіть бюджет вчасно, платіть за рахунками вчасно", - сказав Обама.

Після прийняття тимчасового бюджету він пообіцяв "які завгодно дискусії" з республіканцями з вирішення розбіжностей.

"Та не погрожуйте спалити будинок, тому що не на 100% домоглися свого", - уклав Обама.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США ухвалив резолюцію про тимчасове фінансування роботи уряду, яка необхідна у зв'язку з тим, що федеральний бюджет на 2014 рік у країні досі не прийнятий. До настання майбутнього фінансового року залишається рівно три дні.