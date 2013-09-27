Сенат США прийняв резолюцію про тимчасове фінансування роботи уряду

Документ сенатори ухвалили 55-ма голосами проти 44-х. Він передбачає продовження асигнувань на діяльність федерального уряду лише на період з 1 жовтня до 15 листопада. Крім того, сенатори відновили в резолюції фінансування реформи системи охорони здоров'я, яку провела адміністрація Обами і яка викликає рішуче неприйняття в опозиційної Республіканської партії США, передає ІТАР-ТАРС.

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Тепер сенат, контрольований Демократичною партією, повернув резолюцію на розгляд палати представників Конгресу. Подальша доля документа, який офіційно іменується спільної резолюцією палати представників і сенату, не відома. Пояснюється це тим, що серед республіканців, які мають більшість у палаті представників, фактично стався розкол. Крайні праві наполягають на тому, щоб позбавити реформу охорони здоров'я фінансування хоча б навіть шляхом призупинення нормальної роботи уряду.

Свій варіант резолюції, відкинутий сенатом, палата представників прийняла 20 вересня. Вона тоді висловилася за те, щоб позбавити фінансування реформу охорони здоров'я. Ця резолюція повинна була діяти до 15 грудня.

В історії США в період з 1977 року і до сьогодніфінансування роботи федерального уряду переривалося у зв'язку з розбіжностями між адміністрацією та Конгресом як мінімум 17 разів. "Без грошей" виконавча гілка влади тоді сиділа різні проміжки часу. Найкоротший з них становив 3 дні. Рекордно довгий же склав 21 день - між 15 грудня 1995 і 6 січня 1996-го.

Федеральні службовці в таких ситуаціях, а зараз їх близько 800 тис людей, йдуть у відпустку без збереження утримання. Однак, відповідно до законодавства США, міністерства і відомства, що відповідають за забезпечення національної безпеки, в тому числі зовнішньополітичну діяльність, продовжують роботу. Аналогічні вимоги висуваються і до тих американським держслужбовцям, діяльність яких спрямована на "захист життя і власності".