ЗМІ: Уряд США може зупинити роботу через припинення фінансування

Директор Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Сільвія Бервелл розіслала на цьому тижні листи з відповідним застереженням ”задля обережності”, повідомляє ІТАР-ТАРС.

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30 вересня в США завершується поточний фінансовий рік. До його закінчення Конгрес повинен прийняти рішення про подальше фінансування роботи державного апарату. Однак суперечки про бюджет, як зазвичай, пов`язуються з різними іншими питаннями, серед яких головне зараз - фінансування програми медичного обслуговування в країні на базі профільного закону, прийнятого в 2010 році.

Доля так званої програми ”Обамакер”, що можна умовно перекласти як ”Обама-охоронздоров”, - принципове питання і для діючої демократичної адміністрації Барака Обами, і для республіканської опозиції. Йти на поступки і компроміси по ньому жодна зі сторін поки не збирається.