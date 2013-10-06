Бойко: Україна протягом двох-трьох років змінюватиме техрегламенти з ЄС

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

«Приблизно протягом двох років у нас будуть зміни технічних регламентів, і через 3 роки ми будемо готові і з регламентами, і з митними зборами до повноцінної зони вільної торгівлі», - сказав Бойко.

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Як повідомляв УНІАН, Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом на саміті «Східного партнерства», який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі.

Україна і Європейський Союз розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою Угоди про асоціацію, - у 2008 році. Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки по Україні, у яких зазначила, що готова підписати Угоду про асоціацію з Україною до вільнюського самміту «Східного партнерства» за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.