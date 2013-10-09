Зі звіту щодо подій 18 травня зникли факти, невигідні опозиції - Бондаренко

Про це на брифінгу у Верховній Раді заявила народний депутат України, заступник Голови парламентської фракції ПР та член ТСК Олена Бондаренко.

Народний депутат зазначила, що в так званому звіті відсутні деякі факти, розглянуті в рамках діяльності ТСК, а ті, які не розглядалися, - включені.

«Ми отримали цей документ і зрозуміли, що з нього зникла вся хронологія подій 18 травня» , - сказала вона.

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За її словами, «звідти зникли події та факти, які були невигідні опозиції. Немає згадки про ті моменти, які ми розглядали в рамках комісії. Зате ми побачили деякі окремі нюанси, про які ні я, ні мої колеги не мають уявлення. Ми їх не розглядали, і я не розумію, звідки вони взялися».

Олена Бондаренко переконана, що мета, яку переслідує опозиція, оприлюднивши так званий звіт, - приховати, що ж сталося насправді 18 травня в Києві: «Це - повний провал акції опозиції, її співпраця з так званими спортсменами, те, що вона не здатна забезпечити безпеку під час своїх масових акцій, а це призвело до того, що постраждали люди, журналістам не дали нормально працювати», - заявила парламентарій.

Вона підкреслила, що представники її партії відмовляються підписувати такий документ.

«Брати участь у фальсифікації ми не будемо. Той текст, який оприлюднив Ярема, не є навіть проектом звіту. Хочу нагадати, що комісія складається з 8 осіб, і під звітом ТСК необхідна наявність підписів щонайменше п’яти її членів. Під тим документом, який показав депутат Віталій Ярема, стоїть чотири підписи», - повідомила політик.

Вона акцентувала увагу на тому , що Тимчасова слідча комісія повинна, перш за все, дати відповідь на два питання: хто ж все-таки буде нести відповідальність за інцидент 18 травня під час акції опозиції в Києві, і як попередити на майбутнє подібні конфлікти.

Проте методи роботи Віталія Яреми як голови ТСК ніяких результатів не принесли. До того ж, він видає бажане за дійсне, оприлюднивши документ, який не має ніякого стосунку до звіту комісії, заявила Олена Бондаренко.