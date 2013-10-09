Янукович ушанував пам’ять Ататюрка

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, Януковича поклав квіти до могили Ататюрка у Мавзолеї.

Учасники церемонії вшанували пам'ять Ататюрка хвилиною мовчання, потім голова держави зробив запис у книзі почесних гостей Мавзолею.

Також Янукович оглянув музейну експозицію, присвячену Ататюрку.

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Перед цим в Анкарі у Президентському палаці відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора Януковича та Президента Турецької Республіки Абдуллаха Гюля.

На церемонії пролунали державні гімни України та Туреччини.

Президент України оглянув стрій воїнів почесної варти.

Також відбулося представлення членів української та турецької офіційних делегацій.

Після цього розпочалася зустріч Януковича з Гюлем, яка відбувалася у форматі "віч-на-віч".