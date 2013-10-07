У Кракові відбувається зустріч Януковича з президентами Польщі, Італії та Німеччини

22:04, 07 жовтня 2013
Політика
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У Кракові розпочалася зустріч Президента України Віктора Януковича з Президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським, Президентом Італійської Республіки Джорджіо Наполітано та Федеральним Президентом Федеративної Республіки Німеччина Йоахимом Гауком.

Янукович, фото president.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

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Зустріч та переговори Президентів продовжаться під час дружньої вечері.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Кракові Янукович візьме участь у багатосторонній зустрічі з президентами Коморовським, Гауком та Наполітано.

Головна тема, яку обговорюватимуть президенти, - європейська інтеграція України у світлі підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом під час Вільнюського саміту ініціативи ЄС «Східне партнерство» у листопаді.

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