Ми не будемо ризикувати і давати шанс правосуддю - Аваков про Романюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від “Батьківщини” Арсен Аваков.

На уточнення, чи має Романюк сам подавати у Центральну виборчу комісію документи для реєстрації кандидатом, Аваков зазначив, що їх подаватиме спеціальний уповноважений партії, яким було обрано народного депутата Руслана Князевича.

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“Зараз оформлять документи, сьогодні-завтра, і після цього ми матимемо результат. Для цієї процедури не потрібна особиста подача”, - пояснив Аваков.

“До перемоги він (Романюк - УНІАН) буде працювати через засоби телекомунакацій. Ми не будемо ризикувати і давати шанс українському правосуддю нинішньому звершитися”, - сказав Аваков.

Також він додав, що депутати активно допомагатимуть кандидатам у проблемних округах - Романюку та Аркадію Корнацькому, а “Булатецький сам справиться з Даценком”.

Як повідомляв УНІАН, з’їзд партії «Батьківщина» затвердив кандидатів у народні депутати в мажоритарних округах на повторних виборах до Верховної Ради 15 грудня. Делегати з’їзду проголосували за те, щоб висунути: у 94-му окрузі – Романюка, у 132-му окрузі – Корнацького, у 194-му окрузі – Миколу Булатецького, у 197-му окрузі – Леоніда Даценка.