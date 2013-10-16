Батьківщина висунула в депутати Корнацького та Романюка

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», делегати з’їзду проголосували за те, щоб висунути: у 94-му виборчому окрузі – Віктора Романюка, у 132-му виборчому окрузі – Аркадія Корнацького, у 194-му виборчому окрузі – Миколу Булатецького, у 197-му виборчому окрузі – Леоніда Даценка.

Крім того, з’їзд підтримав висунення партією «Свобода» Юрія Левченка у 223-му окрузі.

Саме ці п’ятеро кандидатів брали участь у парламентських виборах 2012 року в цих округах, однак, ЦВК не спромоглася встановити офіційні результати виборів у цих округах.

На тему: Батьківщина та Свобода обмінялися послами

Три опозиційні парламентські партії домовилися про повторне висунення їхніх кандидатур в якості єдиних кандидатів від опозиції на кожному окрузі.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року ЦВК прийняла постанову про неможливість встановити достовірні результати виборів в округах № 94, 132, 194, 197 і 223 у зв'язку з численними порушеннями, допущеними в ході голосування і підрахунку голосів.

Від опозиції в мажоритарному окрузі №132 (Первомайськ, Миколаївська область) балотувався Корнацький (ВО “Батьківщина”), в окрузі №194 (Черкаси) – Булатецький (ВО “Батьківщина”), №197 (Канів, Черкаська область) – Даценко (ВО “Батьківщина”), № 94 (Обухів, Київська область) – Романюк (ВО “Батьківщина”), № 223 (Київ) - Левченко (ВО “Свобода”).

5 вересня цього року Верховна Рада на 15 грудня призначила повторні вибори у п’яти проблемних округах.

Згідно з Календарним планом організаційних заходів з підготовки та проведення повторних виборів, сьогодні, 16 жовтня, розпочався виборчий процес, а з ним і висунення кандидатів у народні депутати.